Bayern Münih Galatasaray maçı EXXEN-TV8,5 CANLI İZLE! 8 Kasım 2023 Bayern Münih-GS maçı şifresiz, BEDAVA canlı yayın

Sakatlığı bulunmasına rağmen iğne tedavisiyle mücadelesini sürdüren Mauro Icardi de Bayern Münih 'e karşı sahaya çıkabilecek. Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira , karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Galatasaray 'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera 'nın karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.Trendyol Süper Lig 'in 11. haftasında yapılan Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi kamp kadrosunda yer aldı. Muslera'nın forma giyememesi durumunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.

Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.