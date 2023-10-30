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30 Ekim staj görenlere tatil mi? 30 Ekim 2023 Pazartesi staj var mı, resmi tatil mi? Bugün memurlara tatil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." açıklaması sonrası ''30 Ekim staj görenlere tatil mi? 30 Ekim 2023 Pazartesi staj var mı, resmi tatil mi? Bugün memurlara tatil mi?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte yanıtı...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 07:24 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:26
30 Ekim staj görenlere tatil mi? 30 Ekim 2023 Pazartesi staj var mı, resmi tatil mi? Bugün memurlara tatil mi?

Son dakika kararla 30 Ekim 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Staj yapanlar ise internet arama motorlarında yöneldi. ''30 Ekim staj görenlere tatil mi? 30 Ekim 2023 Pazartesi staj var mı, resmi tatil mi? Bugün memurlara tatil mi?'' soruları yoğun olarak sorgulanmaya başlandı. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: TATİL KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

30 EKİM 2023 STAJYERLER İÇİN TATİL Mİ?

Buna göre; 30 Ekim 2023 Pazartesi günü okullar dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm iş yerleri hizmet vermeye devam edecek. Memurlar da işe gidecek.

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