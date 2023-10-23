Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 23 Ekim Kabine toplantısı var mı, masadaki konular ne? Evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere 5 bin TL ikramiyeyi paylaşmıştı: ' 'Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız.

Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatlatack yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz." dedi.