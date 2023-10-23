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Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 23 Ekim Kabine toplantısı var mı, masadaki konular ne? Evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı her iki haftada bir düzenleniyor. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı ardından yeni kararlar bir bir açıklanıyor. Ülke ve dünya gündemine ilişkin bir dizi konu ele alınarak yeni kararlar da gündeme geliyor. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 08:57 Güncelleme 23 Ekim 2023, 08:57
Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 23 Ekim Kabine toplantısı var mı, masadaki konular ne? Evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik...

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Ekim gibi düzenlene Kabine toplantısı için gözler açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 23 Ekim Kabine toplantısı var mı, masadaki konular ne? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Son Kabine toplantısı 9 Ekim günü düzenlenmişti. Yeni Kabine toplantısının ise 23 Ekim Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Toplantının pazartesi gerçekleşmesi durumunda saat 16:00 sıralarında yapılması ön görülüyor.

KABİNE KARARLARI NE OLMUŞTU?

Son toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, ekonomik ve sosyal alanda alınan bazı önlemleri sıralamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere 5 bin TL ikramiyeyi paylaşmıştı: ''Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız.

Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatlatack yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz." dedi.


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