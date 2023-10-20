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Zeki olduğunuzu kanıtlayacak test: Resimde kaç karpuz olduğunu 15 saniyede bul rekoru kır

Fotoğrafta kaç tane karpuz var? Soruya ilk baktığınızda fotoğraftaki cevabın düşündüğünüzden daha karmaşık olabileceğini fark edeceksiniz. Ancak bu zeka testini çözmek beyin jimnastiği yapmanın keyifli bir yolu olarak biliniyor. Zorlu cevabı bulmak için fotoğrafı incelemeye başlayabilirsiniz. Şimdi resimde kaç karpuz olduğunu 15 saniyede bul rekoru kır.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 14:58 Güncelleme 20 Ekim 2023, 14:58
Zeki olduğunuzu kanıtlayacak test: Resimde kaç karpuz olduğunu 15 saniyede bul rekoru kır

Bu zeka testi zorluğu sevenler için son derece eğlenceli olacak. Soru fotoğrafta kaç tane tam karpuz olduğunu bulmanızı istiyor. Ancak meyveler kare şeklinde dizilmiş ve parçalara ayrılmış gibi görünüyor. İşte bu ayrıntılarda sırrı saklı. Renkler ve çizgiler aslında tüm detayları ortaya koyuyor.

FOTOĞRAFTA KAÇ TANE KARPUZ VAR?

Sorunun kendisi oldukça basit gibi görünse desadece çok iyi zekaya sahip kişilerin doğru cevabı bulabileceği iddia ediliyor. Şimdi, bu zorlu görseli incelemeye başlayalım.

İNCELEME ZAMANI

Fotoğrafı incelemeye başlamadan önce, bazı stratejileri düşünmekte fayda var. İşte size yardımcı olabilecek bazı adımlar:

Yarım karpuzların aynı karpuzun parçaları olduğunu düşünün. Bu her yarım karpuzu birleştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Her bir karpuzu zihinsel olarak ortadan ikiye kesin ve bu parçaları bir araya getirin. Bu, iki karpuz oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Ortadaki parçaları da kullanarak iki karpuz daha oluşturabilirsiniz.

İŞTE CEVAP

Görseli bu yöntemlerle dikkatlice incelediğinizde, fotoğrafta toplam 5 karpuz olduğunu göreceksiniz.


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