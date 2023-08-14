Nüzhet Gökdoğan'ın hangi alanda ve ne şekilde katkıda bulunduğu, araştırmalarının ne kadar önemli olduğu ve onun bilimsel mirası, Google'ın bu özel Doodle'ı ile bir kez daha vurgulanmıştır. Bu tür onurlandırmalar, büyük bilim insanlarının çalışmalarını ve mirasını geniş kitlelere duyurmak ve takdir etmek amacıyla yapılmaktadır.

NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR? Gökdoğan, 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1928 yılında yatılı Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu ve sonra devlet bursu ile matematik-fizik lisansı yapmak için Fransa'ya gitti. Lyon Kız Lisesi'nde Fransızca öğrendikten sonra Erkek Lisesi kısmına geçerek matematik ağırlıklı öğrenim gördü. 1932'de Lyon Üniversitesi'nde matematik lisansını tamamladı. 1933 yılında Paris Üniversitesi'nde fizik öğrenimi aldı. Stajını Paris Gözlemevi'nde yaptı. Sınavlarının ardından dönüş yaptı.