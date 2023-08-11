Trabzonspor Antalyaspor maç sonucu: 1-0 | Trabzonspor Antalyaspor maç özeti

İlk yarının başlamasıyla birlikte, her iki ekip de hücum hattında etkili pozisyonlar yakalama çabasındaydı. Ancak kaleciler ve savunmaların başarılı performansı, gol sesini bir türlü getirmedi. İlk yarı boyunca oyunun dengesi adeta bir tırmanış gibiydi. Taraftarlar, takımlarının atacağı golü beklerken, oyuncular sahada ter dökerek mücadeleye devam ettiler. İşte Trabzonspor Antalyaspor maç özeti...