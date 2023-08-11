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Trabzonspor Antalyaspor maç sonucu: 1-0 | Trabzonspor Antalyaspor maç özeti

Trabzonspor, 2023-2024 Süper Lig sezonunun açılış maçında kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle birlikte stadyumu doldururken, her iki takım da sahada üstünlük kurma amacıyla yoğun bir mücadele sergiledi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 23:01 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 23:05
Trabzonspor Antalyaspor maç sonucu: 1-0 | Trabzonspor Antalyaspor maç özeti

İlk yarının başlamasıyla birlikte, her iki ekip de hücum hattında etkili pozisyonlar yakalama çabasındaydı. Ancak kaleciler ve savunmaların başarılı performansı, gol sesini bir türlü getirmedi. İlk yarı boyunca oyunun dengesi adeta bir tırmanış gibiydi. Taraftarlar, takımlarının atacağı golü beklerken, oyuncular sahada ter dökerek mücadeleye devam ettiler. İşte Trabzonspor Antalyaspor maç özeti...

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.

44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

48' Fırtına gole çok yaklaştı! Abdülkadir Ömür serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Umut Bozok adeta uçarak kafayı vurdu top yan direkten auta gitti.

52' Denswil'in kaptırdığı topta atağa kalkan Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt ile karşı karşıya çok net bir fırsatı değerlendirmedi.

63' Kullanılan köşe vuruşunda Ömer Toprak'ın arka direkteki kafa vuruşu Uğurcan'da kaldı.

66' Enis Bardhi'nin ceza sahasının hemen dışından dönerek yaptığı vuruşta kaleci Leite başarılı.

79' Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

90' İlk yarının sonuna +5 eklendi.


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