Adana Demirspor - Osijek maç sonucu! Adana Demirspor - Osijek maçı kaç kaç bitti! (ÖZET)

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Adana Demirspor, kendi sahasında Osijek'i ağırladı ve muhteşem bir performans sergileyerek rakibini 5-1 mağlup etti. Cherif Ndiaye'nin attığı 2 gol, Svensson, Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği gollerle Adana Demirspor, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Bu etkileyici sonuç, takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıktı. Maç boyunca sergilediği üstün oyunla Adana Demirspor, taraftarlarını sevindirip umut verdi.