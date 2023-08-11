Adana Demirspor - Osijek maç sonucu! Adana Demirspor - Osijek maçı kaç kaç bitti! (ÖZET)

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Adana Demirspor, kendi sahasında Osijek'i ağırladı ve muhteşem bir performans sergileyerek rakibini 5-1 mağlup etti. Cherif Ndiaye'nin attığı 2 gol, Svensson, Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği gollerle Adana Demirspor, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Bu etkileyici sonuç, takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıktı. Maç boyunca sergilediği üstün oyunla Adana Demirspor, taraftarlarını sevindirip umut verdi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Şimşekler, henüz 3. dakikada Jonas Svensson'un golüyle öne geçti.
Adana Demirspor, 16. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da etksini devam ettiren Adana Demirspor, 52. dakikada Cherif Ndiaye ile farkı 3'e çıkardı. 67. dakikada Yusuf Sarı'nın yerde kalmasının ardından kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ndiaye, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti.