İstanbul’a özel deprem yasası nedir? 2023 İstanbul’a özel deprem yasası içeriği! Yasada neler yer alacak?

1-2 AY İÇİNDE MECLİS'E SUNULACAK

Beklenen deprem nedeniyle kentsel dönüşümü hızlandıracak İstanbul'a özel bir dönüşüm projesi ve yasa hazırlandığını ifade eden Bakan Özhaseki, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüştüm. Diğer ilçe belediye başkanlarının 39'unu da davet ettik, Bakanlığımıza geldiler. Onlarla çalışma 15-20 gündür devam ediyor. AFAD ve Valiliği de dahil ediyoruz çalışmaya. Önümüzdeki günlerde bu çalışmayı olgunlaştırabilirsek önce Kabine'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibimize sunum yapacağım, orada da son halini vermeye çalışacağız.

Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.