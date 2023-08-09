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İstanbul'a özel deprem yasası nedir? 2023 İstanbul'a özel deprem yasası içeriği! Yasada neler yer alacak?

İstanbul'da beklenen deprem riskine karşı yeni bir yasa taslağı hazırlandı. Taslak çalışmasının ayrıntıları merak edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den açıklama geldi. Peki İstanbul'a özel deprem yasası nedir? İşte 2023 İstanbul'a özel deprem yasası içeriği ve Özhaseki'nin açıklamaları...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 11:30 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 11:31
İstanbul’a özel deprem yasası nedir? 2023 İstanbul’a özel deprem yasası içeriği! Yasada neler yer alacak?

İstanbul'un dönüşümü için özel yasa hazırlığı yapılıyor. Olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'a özel bir yasa ortaya çıkartılacak. Bakan Özhaseki, "Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi. Peki İstanbul'a özel deprem yasası nedir? 2023 İstanbul'a özel deprem yasası içeriği ne?

İSTANBUL'A ÖZEL DEPREM YASASI NEDİR?

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki riskli yapı stoku için çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir televizyon programına katılan Bakan Özhaseki, İstanbul'da 5 milyon 800 bin bağımsız birim olduğunu, bunun da 1 milyon 500 bininin riskli olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: "Neredeyse yapıların 4'te 1'i riskli. 7 ve üzerindeki bir depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. Her sokakta iki binanın yıkıldığını kabul edin, ulaşım olduğu gibi durur. Tamamı durur. Altyapı da çöker. Elektrikler kesilir, doğal gaz verilmez olur, yangınlar çıkar, su akmaz olur. İstanbul koca bir hapishaneye döner. Böyle bir felaket olacaksa bizim yerimizde oturmamız lazım."

1-2 AY İÇİNDE MECLİS'E SUNULACAK

Beklenen deprem nedeniyle kentsel dönüşümü hızlandıracak İstanbul'a özel bir dönüşüm projesi ve yasa hazırlandığını ifade eden Bakan Özhaseki, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüştüm. Diğer ilçe belediye başkanlarının 39'unu da davet ettik, Bakanlığımıza geldiler. Onlarla çalışma 15-20 gündür devam ediyor. AFAD ve Valiliği de dahil ediyoruz çalışmaya. Önümüzdeki günlerde bu çalışmayı olgunlaştırabilirsek önce Kabine'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibimize sunum yapacağım, orada da son halini vermeye çalışacağız.

Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yasada öncelik yapı denetimlerine verilecek. Ekipler sürekli sahada olacak.

Çok sayıda yapının kolonlarının kesik ve duvarlarının da yıkılmış olması riski artırıyor, bu nedenle de binaların altında dükkan ve iş yerlerinin açılmasına da düzenleme getirilecek.

Zemin taşıma gücü zayıf olan bölgelerde zemin iyileştirme çalışması yapılmadan inşaatlara izin verilmeyecek.

Yasada depremle ilgili ulusal güvenlik önlemleri de yer alacak.


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