Ağustos 2023 ZAMLI SİGARA FİYATLARI! Sigara fiyatlarına zam mı geldi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2023 Ağustos zamlı sigara fiyatları yer alıyor. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı ne kadar? İşte detaylar...
Sigara zammı için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2023 Ağustos zamlı sigara fiyatları yer alıyor. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı ne kadar? İşte detaylar...
TÜTÜNE 10 TL ZAM İDDİASI
Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi.
Zamlı fiyat, 2 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sigara fiyatlarında ise herhangi bir fiyat artışı yapılmadı.
2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.