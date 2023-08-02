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Galatasaray - Zalgiris MAÇ SONUCU! GS - Zalgiris maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen bu mücadele, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod tarafından yönetildi. Peki, Galatasaray - Zalgiris maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 23:38 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 23:40
Galatasaray - Zalgiris MAÇ SONUCU! GS - Zalgiris maçı kaç kaç bitti?

Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye çıktı. Galatasaray, 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray - Zalgiris maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Zalgiris ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. Aslan'a galibiyeti getiren gol Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla geldi.

Bu sonucun ardından temsilcimiz adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Temsilcimiz Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u eledi ve Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Ağustos'ta oynanacak.


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