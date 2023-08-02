Galatasaray - Zalgiris MAÇ SONUCU! GS - Zalgiris maçı kaç kaç bitti?

Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye çıktı. Galatasaray, 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray - Zalgiris maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...