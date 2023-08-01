UŞAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023
Henüz 2023 taban puanları ve kontenjanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Uçak Teknolojisi TYT 40/41 344,95 424.746
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 334,43 494.178
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 325,48 561.087
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,12 588.437
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 313,03 669.084
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 311,32 685.022
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,44 753.658
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,63 783.171
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 300,47 795.611
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 299,03 811.189
Optisyenlik TYT 30/31 297,24 830.739
Adalet TYT 65/67 292,55 884.407
Eczane Hizmetleri TYT 40/41 292,26 887.865
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 287,14 949.675
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 281,28 1.025.068
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 276,6 1.088.424
Adalet (İÖ) TYT 65/67 276,14 1.094.930
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 276,02 1.096.591
Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 275,97 1.097.256
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 273,27 1.135.469
Mekatronik TYT 40/41 271,32 1.163.722
Sosyal Güvenlik TYT 65/67 267,58 1.219.684
Elektrik TYT 45/47 265,92 1.245.160
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 264,16 1.272.361
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 264 1.274.922
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 263,41 1.284.202
Makine TYT 40/41 262,68 1.295.804
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 261,62 1.313.014
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 258,41 1.365.767
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 256,98 1.389.788
Tapu ve Kadastro TYT 60/62 253,03 1.458.253
Bitki Koruma TYT 20/21 251,67 1.482.506
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 250,09 1.511.179
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 247,9 1.551.505
Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 243,79 1.630.422
İşletme Yönetimi TYT 50/52 242,52 1.655.313
Kaynak Teknolojisi TYT 20/21 242,05 1.664.604
Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 240,92 1.686.852
Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 240,62 1.692.978
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 239,79 1.709.904
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 239,03 1.725.417
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 55/57 238,19 1.742.951
Kimya Teknolojisi TYT 30/31 234,07 1.830.626
İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 231,4 1.889.392
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 229,6 1.930.240
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 229,38 1.935.185
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 228,87 1.946.789
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 35/36 228,64 1.952.326
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 20/21 228,19 1.962.762
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 228,14 1.963.940
Moda Tasarımı TYT 36/37 227,3 1.983.662
Yerel Yönetimler TYT 60/62 226,28 2.007.548
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 226,06 2.012.922
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 225,78 2.019.308
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 224,86 2.041.619
Lojistik TYT 30/31 222,69 2.093.737
Dış Ticaret TYT 20/21 221,57 2.120.647
Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 40/41 221,05 2.133.398
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 30/31 215,27 2.276.944
Lojistik TYT 35/36 215,15 2.280.067
Seramik ve Cam Tasarımı TYT 20/21 215,13 2.280.453
Halıcılık ve Kilimcilik TYT 30/31 207,77 2.463.416
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 70/72 364,24 135.429
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,01 136.035
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 351,04 173.161
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 50/52 328,88 254.374
Sosyal Hizmet EA 60/62 291,33 470.631
Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 285,51 515.958
Sağlık Yönetimi EA 60/62 264,65 710.007
Tekstil ve Moda Tasarımı EA 20/21 261,49 743.849
Spor Yöneticiliği EA 50/52 260,4 755.718
İşletme EA 40/41 249,58 882.941
Rekreasyon EA 30/31 249,45 884.539
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 30/31 242,97 966.897
Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30/31 240,16 1.004.018
Sosyoloji EA 60/62 238,39 1.028.012
Maliye EA 60/62 237,67 1.037.930
Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 237,19 1.044.565
Lojistik Yönetimi EA 50/52 235,15 1.072.523
İktisat EA 40/41 234,65 1.079.590
Arkeoloji EA 25/26 233,69 1.092.909
Kamu Yönetimi EA 80/82 233,51 1.095.416
Finans ve Bankacılık EA 70/72 229,68 1.149.328
Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 221,86 1.261.716
Maliye (İÖ) EA 40/41 217,16 1.328.989
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 120/123 488,43 25.412
Diş Hekimliği SAY 100/103 471,14 38.745
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 403,39 102.306
Hemşirelik SAY 90/93 345,2 184.622
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/62 313,62 254.517
Gıda Mühendisliği SAY 15/1 305,22 277.983
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 304,84 279.074
Tekstil Mühendisliği SAY 20/6 300,25 292.797
İnşaat Mühendisliği SAY 30/2 298,51 298.168
Makine Mühendisliği SAY 70/22 298,29 298.912
Matematik SAY 30/31 289,81 327.266
Bitki Koruma SAY 35/36 282,59 353.634
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 277,95 372.325
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 257,33 474.207
Tarla Bitkileri SAY 25/26 250,72 516.107
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 244,78 559.261
Zootekni SAY 30/31 234,84 643.979
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 229,15 700.847
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) SAY 20/21 221,24 789.517
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,44 19.808
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,87 28.577
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,74 46.430
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,99 107.972
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 297,14 374.255
Coğrafya SÖZ 60/62 286,71 455.570
Yeni Medya ve İletişim SÖZ 70/72 286,24 459.563
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 281,49 499.887
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 278,33 528.231
İslami İlimler SÖZ 125/129 275,68 552.508
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 263,94 667.714
Tarih SÖZ 60/62 262,63 681.327
Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 261,14 696.720
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 248,38 836.902
Gazetecilik SÖZ 70/72 246,32 860.184
İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80/82 242,97 898.557
Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 70/72 239,21 942.139
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 235,73 982.024
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 232,83 1.014.838
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 229,08 1.057.184
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 208,01 1.277.294
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/64 167,77 1.487.363
Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/— – —
YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 362,11 37.643