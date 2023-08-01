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Koç Üniversitesi bölümleri 2023! Koç Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Koç Üniversitesitaban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Koç Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:02 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:02
Koç Üniversitesi bölümleri 2023! Koç Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Koç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI!

Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

Felsefe (İngilizce) (Burslu)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen Fakültesi)SAY

Fizik (İngilizce) (Burslu)

(Fen Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Hemşirelik Fakültesi)SAY

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Ücretli)

(Hukuk Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL

Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen Fakültesi)SAY

Kimya (İngilizce) (Burslu)

(Fen Fakültesi)SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen Fakültesi)SAY

Matematik (İngilizce) (Burslu)

(Fen Fakültesi)SAY

Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

(Fen Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)

(Fen Fakültesi)SAY

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA

Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Tarih (İngilizce) (Burslu)

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 552,2 75

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 550,07 156

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 546,2 383

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (İngilizce) (Burslu) SAY 4/4 545,64 430

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5/5 543,87 571

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 4/4 542,92 660

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 542,61 693

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 14/14 536,48 1.658

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) DİL 3/3 536,38 215

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 534,3 2.098

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 20/20 530,68 132

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (İngilizce) (Burslu) SAY 6/6 528,91 3.406

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42/42 528,76 3.455

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 19/19 526,16 200

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 24/24 522,05 286

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 516,73 436

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4/4 515,95 455

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 509,33 715

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4/4 503,68 169

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3/3 499,92 216

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (Burslu) EA 8/8 499,52 1.205

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) SÖZ 11/11 497,3 259

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 93/93 485,72 27.405

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 22/22 473,38 36.961

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12/12 472,29 37.782

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 3/3 467,75 6.211

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 92/92 453,49 53.530

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3/3 453,36 53.639

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) SAY 45/45 440,78 64.889

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 11/11 429,12 75.693

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 14/14 427,76 19.664

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 2/2 417,85 30.134

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 93/93 415,14 89.629

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 16/16 411,62 93.495

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 408,05 97.259

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 23/23 407,91 97.422

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 12/12 406,68 17.421

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 9/9 395,23 27.178

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 116/116 394,41 67.710

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 82/82 384,78 124.222

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) DİL 12/12 382,45 30.123

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 134/134 351,73 170.963

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 109/109 342,51 201.163

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 62/62 336,09 157.974

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 85/85 323,74 277.492

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 85/85 317,88 306.008


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