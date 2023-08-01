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İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:02 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:02
İstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Topkapı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Ekonomi (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Ekonomi (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)EA

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Mimarlık (Burslu)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Psikoloji (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SÖZ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Tarih (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Tarih (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 (ESKİ ADIYLA: AYVANSARAY ÜNİV)

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 25 262,88 249938

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 5 366,58 74109

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) SAY 51 221,24 383613

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 9 284,09 195810

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (%50 İndirimli) EA 51 209,68 582147

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Burslu) EA 9 228,57 540009

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 — —

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 6 246,01 408510

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 50 234,93 461926

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 9 335,76 40761

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ 33 217,47 552031

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ 6 310,31 86646

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) SÖZ 30 226,19 522009

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 301,70 108948

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 51 217,61 575659

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Burslu) EA 9 259,98 318947

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) EA 43 234,25 499631

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA 7 297,39 159300

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 51 245,15 62600

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL 9 368,44 21592

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) EA 51 226,24 552247

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) EA 9 232,06 516424

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 214,17 578961

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 9 248,34 392327

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Burslu) SAY 20 267,21 237430

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (%50 İndirimli) EA 34 256,93 336922

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Burslu) EA 6 313,98 114376

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 46 238,97 461774

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 8 311,32 120858

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ 35 217,49 552003

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ 6 312,99 80437

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24 229,18 536301

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 4 268,61 272896

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 25 223,13 536573

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Burslu) SÖZ 5 304,95 99997

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) EA 51 206,64 584325

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) EA 9 239,44 457995

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 220,88 570316

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 9 255,63 344872

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 51 255,23 274117

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Burslu) SAY 9 364,67 76047

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 38 227,02 517431

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 7 304,34 101621

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) EA 60 205,16 585278

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) EA 10 286,42 196330

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 219,91 572201

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA 9 290,20 182711


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