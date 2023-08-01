Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bölümleri 2023! Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar... TABAN PUANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.