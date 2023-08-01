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Çukurova Üniversitesi bölümleri 2023! Çukurova Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması

YKS sonuçları ve tercih dönemiyle birlikte İstanbul Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimi yapmak isteyen adaylar, üniversitenin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 2023 YKS üniversite sıralaması ve Çukurova Üniversitesi taban puanları hakkında detaylı bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz. İşte Çukurova Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 12:32 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 12:57
Çukurova Üniversitesi bölümleri 2023! Çukurova Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması

Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamak isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Çukurova Üniversitesi bölümleri...

2023 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb.yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.


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