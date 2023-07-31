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Sabancı Üniversitesi bölümleri 2023! Sabancı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Sabancı Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 22:02 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 22:02
Sabancı Üniversitesi bölümleri 2023! Sabancı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Sabancı Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)

(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)

(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)

(Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)

(Yönetim Bilimleri Fakültesi)

2022-2023 TABAN PUAN, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Programları (MDBF) Tam Burs 539,996 SAY 1.054

MDBF Yarım Burs 505,161 SAY 14.265

MDBF Burssuz 411,939 SAY 93.146

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programları (SSBF) Tam Burs 510,275 EA 672

SSBF Yarım Burs 430,168 EA 17.699

SSBF Burssuz 353,567 EA 165.439

Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF) Tam Burs 513,871 EA 524

YBF Yarım Burs 447,548 EA 9.372

YBF Burssuz 360,761 EA 144.799

MDB Mühendislik ve Doğa BilimleriSSBSanat ve Sosyal Bilimler YB Yönetim Bilimleri

2022-2023 YKS Kontenjanları

Tam Burs: 85 30 30 145

Yarım Burs: 145 65 70 280

Burssuz: 245 55 65 365

GENEL TOPLAM 475 150 165 790


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