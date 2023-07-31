Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Sabancı Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)
(Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
(Yönetim Bilimleri Fakültesi)
2022-2023 TABAN PUAN, SIRALAMA VE KONTENJANLAR
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Programları (MDBF) Tam Burs 539,996 SAY 1.054
MDBF Yarım Burs 505,161 SAY 14.265
MDBF Burssuz 411,939 SAY 93.146
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programları (SSBF) Tam Burs 510,275 EA 672