Doğuş Üniversitesi bölümleri 2023! Doğuş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
İktisat (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İktisat (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İktisat (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İletişim Bilimleri (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
İletişim Bilimleri (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY
Psikoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023!
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;