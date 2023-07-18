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    • Haberler
    • 18.07.2023 09:01
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    • 18.07.2023 09:01
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    YKS 2, 4 yıllık İLAHİYAT TABAN-TAVAN PUANLARI! İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI SIRALAMASI 2023! 2023-2024 Din Öğretmenliği kontenjanları

    Öğretmen olarak görev yapmak isteyen gençler üniversitede sınıf öğretmenliği gibi popüler bölümleri sorguluyor. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemleri de başlayacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması!

    Öğretmen olarak görev yapmak isteyen gençler üniversitede sınıf öğretmenliği gibi popüler bölümleri sorguluyor. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemleri de başlayacak. İşte detaylar...

    DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE SIRALAMASI 2023

    Henüz 2023 YKS tercih kılavuzu açıklanmadı. Açıklama geldiğinde 2023 öğretmenlik taban-tavan puanlarına ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

    2023 İLAHİYAT VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ 2022 SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak...

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

        Üniversite taban puanları 2023 henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
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        Türk Telekom
        Haberler Haberler YKS 2, 4 yıllık İLAHİYAT TABAN-TAVAN PUANLARI! İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI SIRALAMASI 2023! 2023-2024 Din Öğretmenliği kontenjanları
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