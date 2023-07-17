YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? 17 Temmuz 2023 Youtube neden çöktü, ne zaman düzelir? 503 hatası

YouTube Ne Zaman Kuruldu?

YouTube, bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet veren en popüler video paylaşım platformlarından biridir. Ancak pek çok kişi, YouTube'un ne zaman kurulduğunu bilmez. Eğer siz de bunun merakınız varsa, aşağıdaki bilgiler size fikir verebilir.

YouTube, 14 Mart 2005'te Kaliforniya, San Bruno'da kurulmuştur. Kurucuları olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim, zamanlarının popüler video paylaşım sitelerinden hoşnut olmadıkları için kendilerine alternatif bir platform arayışına girdiler. Bu arayışın sonucunda, kullanıcıların kendilerine ait videoları kolayca yükleyebilecekleri ve izleyebilecekleri bir platform oluşturmaya karar verdiler.

YouTube, ilk olarak "Tune In Hook Up" olarak adlandırılmıştır. Ancak daha sonra YouTube olarak adlandırılmasına karar verdiler. İlk olarak 2005 yılının Şubat ayında beta olarak lanse edildi ve Mart ayında ise hizmete açıldı. İlk yıllarında, YouTube'da yalnızca kullanıcılar tarafından yüklenen videolar yer alıyordu. Ancak zaman içerisinde, platform popüler hale geldi ve bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet vermektedir.