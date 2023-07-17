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    • Haberler
    • 17.07.2023 23:28
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    • 17.07.2023 23:36
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    YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? 17 Temmuz 2023 Youtube neden çöktü, ne zaman düzelir? 503 hatası

    ''Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Temmuz 2023 Youtube neden çöktü, ne zaman düzelir?'' soruları an itibariyle kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Son dakika bilgisine göre Youtube kullanıcıları sorun yaşadığını bildiriyor. Youtube'i kullanmak isteyenler ''Youtube 503'' hatasıyla karşılaşıyor. İşte son durum.

    YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? 17 Temmuz 2023 Youtube neden çöktü, ne zaman düzelir? 503 hatası

    Youtube'de sorun yaşayan kullanıcılar internet arama motorlarında ''Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? 17 Temmuz 2023 Youtube neden çöktü, ne zaman düzelir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

    YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

    Son dakika... 17 Temmuz 2023 saat 23:30 sıralarında kullanıcı raporları doğrultusunda Youtube'a erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

    Ancak henüz konuyla ilgili Youtube'den resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar haberimizde güncellenecektir.

    YouTube Ne Zaman Kuruldu?

    YouTube, bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet veren en popüler video paylaşım platformlarından biridir. Ancak pek çok kişi, YouTube'un ne zaman kurulduğunu bilmez. Eğer siz de bunun merakınız varsa, aşağıdaki bilgiler size fikir verebilir.

    YouTube, 14 Mart 2005'te Kaliforniya, San Bruno'da kurulmuştur. Kurucuları olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim, zamanlarının popüler video paylaşım sitelerinden hoşnut olmadıkları için kendilerine alternatif bir platform arayışına girdiler. Bu arayışın sonucunda, kullanıcıların kendilerine ait videoları kolayca yükleyebilecekleri ve izleyebilecekleri bir platform oluşturmaya karar verdiler.

    YouTube, ilk olarak "Tune In Hook Up" olarak adlandırılmıştır. Ancak daha sonra YouTube olarak adlandırılmasına karar verdiler. İlk olarak 2005 yılının Şubat ayında beta olarak lanse edildi ve Mart ayında ise hizmete açıldı. İlk yıllarında, YouTube'da yalnızca kullanıcılar tarafından yüklenen videolar yer alıyordu. Ancak zaman içerisinde, platform popüler hale geldi ve bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet vermektedir.

        YouTube, kuruluşundan bu yana oldukça hızlı bir şekilde büyüdü ve bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet vermektedir. Platform, kullanıcıların kendilerine ait videoları yükleyebildiği gibi, izleyebildiği ve yorum yapabildiği bir ortam sunmaktadır. Aynı zamanda YouTube, bugün dünya genelinde popüler olan birçok şarkıcı, yazar, yazar ve youtuber'ın kariyerlerini başlattığı bir platformdur.

        YouTube Türkiye'ye Ne Zaman Geldi ve Hangi Yıl Çıktı?

        YouTube, 2005 yılında kurulmuş ve hızla büyüyerek dünya genelinde popüler bir video paylaşım platformu haline gelmiştir. Bu platform, Türkiye'de de oldukça popüler olmuş ve kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Ancak YouTube'un Türkiye'ye ne zaman geldiği ve hangi yıl çıktığı konusunda fikir sahibi olmak isteyenler için aşağıdaki bilgiler fikir verebilir.

        YouTube, Türkiye'de 2006 yılında kullanıma açılmıştır. Bu tarihte, Türkiye'de internet kullanımı henüz yaygın değildi ve video paylaşım sitelerine erişim sınırlıydı. Ancak bu platformun Türkiye'ye geldiği tarihte, kullanıcılar videolarını yükleyebildiği ve izleyebildiği bir ortamda bulunabildiler.
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        Türk Telekom
        Haberler Haberler YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? 17 Temmuz 2023 Youtube neden çöktü, ne zaman düzelir? 503 hatası
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