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    • Haberler
    • 17.07.2023 15:37
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    • 17.07.2023 15:58
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    İstanbul Gedik Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Gedik Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Gedik Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Gedik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Gedik Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul Gedik Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Gedik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Çocuk Gelişimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hukuk (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Ücretli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA

    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu)

        (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Mimarlık (%50 İndirimli)

        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

        Mimarlık (Burslu)

        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

        Psikoloji (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Psikoloji (Ücretli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

        (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

        İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklanıyınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler İstanbul Gedik Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Gedik Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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