İstanbul Gedik Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Gedik Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Gedik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY