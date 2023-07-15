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    • Haberler
    • 15.07.2023 15:43
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    • 15.07.2023 15:43
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    Son dakika! Orhan Gencebay'a ne oldu, hangi hastanede? Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

    Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına gelen talihsiz kaza sevenlerini endişelendirdi. Tekneden düşen Gencebay'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay iyileşti mi? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

    8 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı haberi sevenlerini endişelendirdi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

    ORHAN GENCEBAY'A NE OLDU?

    Usta sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Ünlü çift yemekten sonra, Boğaziçi'nin kıyısındaki restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıktı.

    Tekne, Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin Baltalimanı'ndaki yalı dairelerinin iskelesine yanaştı.Görevliler, önce Sevim Emre'nin tekneden inmesine yardımcı oldu, daha sonra da ünlü sanatçının inişine yardımcı olmak istediler. Ne var ki teknedeki bir görevli, elinden tuttuğu Gencebay'ı hızla kendisine doğru çekince dengesini kaybeden müzik insanı, sırt üstü beton zemine düştü.

        ORHAN GENCEBAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Kalçası ve sırtı yere vuran Orhan Gencebay, acılar içinde kalırken, çağrılan ambulansın sedyesine alındı ve hızla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, mucize eseri vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü, tedavi uygulandı.

        Tam Bodrum'a tatile gitmek üzereyken yaşanılan bu kaza, çiftin tatil planlarını ertelemelerine sebep oldu. Gencebay sağlık durumu hakkında "Çok şükür iyiyim; önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" dedi.
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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Haberler Son dakika! Orhan Gencebay'a ne oldu, hangi hastanede? Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
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