Son dakika! Orhan Gencebay'a ne oldu, hangi hastanede? Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

8 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı haberi sevenlerini endişelendirdi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl sorusu yer alıyor. İşte detaylar...
ORHAN GENCEBAY'A NE OLDU?
Usta sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Ünlü çift yemekten sonra, Boğaziçi'nin kıyısındaki restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıktı.
Tekne, Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin Baltalimanı'ndaki yalı dairelerinin iskelesine yanaştı.Görevliler, önce Sevim Emre'nin tekneden inmesine yardımcı oldu, daha sonra da ünlü sanatçının inişine yardımcı olmak istediler. Ne var ki teknedeki bir görevli, elinden tuttuğu Gencebay'ı hızla kendisine doğru çekince dengesini kaybeden müzik insanı, sırt üstü beton zemine düştü.