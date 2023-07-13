Seyyid Abdulbaki Elhüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, cenazesi nerede? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden öldü?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni vefat etti. Menzil Cemaati lideri olarak bilinen isim bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındaydı. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki Elhüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, cenazesi nerede? İşte detaylar!