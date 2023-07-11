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    • Haberler
    • 11.07.2023 14:51
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    • 11.07.2023 14:51
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    YKS Hemşirelik, ebelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması! 2-4 yıllık Hemşirelik, ebelik taban puanları, kontenjanları 2023

    Hemşire, ebe olma hayali kuranlar sonuçlarla birlikte tercih için araştırmalara başladı. 2023 hemşirelik taban puanları ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2-4 yıllık Hemşirelik, ebelik taban puanları, kontenjanları!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları beklenirken öğrenciler tercihler hakkında detayları merak ediyor. Peki, hemşirelik, ebelik, fizyoterapi taban puanları ve sıralaması nasıl? Hemşirelik kaç puanla alıyor? İşte merak edilenler...

    HEMŞİRELİK ve EBELİK TABAN PUANLARI 2023

    YKS tercih kılavuzu 2023 henüz yayınlanmadı. 2022 senesine ait taban puanlar ise şu şekilde;

    Ebelik (Yüksekokul) (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

    Hemşirelik (Fakülte) (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak...

        YKS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

        Üniversite taban puanları 2023 henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor.

        Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
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        Türk Telekom
        Haberler Haberler YKS Hemşirelik, ebelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması! 2-4 yıllık Hemşirelik, ebelik taban puanları, kontenjanları 2023
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