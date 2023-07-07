İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 7 Temmuz 2023 İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek? Hikaye, fotoğraf, stroy sorunu!

İnstagram kullanıcılarından bir çoğu an itibariyle uygulamada sorun yaşadığını dile getirmeye başladı. Peki İnstagram çöktü mü, sorun mu var? İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek?
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika... İnstagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.
Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor. Kimi kullanıcılar da 'Hikaye yüklenmiyor' , 'Hikaye siliniyor' , 'Fotoğraf gönderemiyorum' , 'Story yüklenmiyor' diyerek şikayetlerini dile getiriyor.
Ancak onuyla ilgili Instagram yönetiminden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
INSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?
Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:
Akışta gördüğünüz gönderiler
Kaybolan fotoğraf ve videolar
Instagram profilleri
Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için