Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.07.2023 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2023 16:18
    ABONE OL

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 7 Temmuz 2023 İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek? Hikaye, fotoğraf, stroy sorunu!

    İnstagram çöktü mü, sorun mu var sorusu 7 Temmuz 2023 itibariyle bir çok kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Popüler sosyal medya uygulaması Instagramda ne sorun olduğu merak konusu oldu. Peki İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek?

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 7 Temmuz 2023 İnstagram’a ne oldu?

    İnstagram kullanıcılarından bir çoğu an itibariyle uygulamada sorun yaşadığını dile getirmeye başladı. Peki İnstagram çöktü mü, sorun mu var? İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek?

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Son dakika... İnstagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

    Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor. Kimi kullanıcılar da 'Hikaye yüklenmiyor' , 'Hikaye siliniyor' , 'Fotoğraf gönderemiyorum' , 'Story yüklenmiyor' diyerek şikayetlerini dile getiriyor.

    Ancak onuyla ilgili Instagram yönetiminden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

    INSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

    Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:

    Akışta gördüğünüz gönderiler

    Kaybolan fotoğraf ve videolar

    Instagram profilleri

    Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için

        Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.

        Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.

        Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.

        Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.

        Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

        INSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?

        Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

        Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:

        Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

        Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Haberler İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 7 Temmuz 2023 İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek? Hikaye, fotoğraf, stroy sorunu!
            loading
            SON DAKİKA