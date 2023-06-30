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    • Haberler
    • 30.06.2023 12:31
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    • 30.06.2023 12:31
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    LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

    LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler bazı konular hakkında araştırmalara başladı. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

    LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler bazı konular hakkında araştırmalara başladı. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

    LGS TABAN PUANLARI 2023

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı.

    LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

    YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.
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        Haberler Haberler LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
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