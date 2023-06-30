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    • Haberler
    • 30.06.2023 12:31
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    • 30.06.2023 12:31
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    Adana, Bursa, Antalya LGS LİSE 2023 PUANLARI! Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları nasıl?

    LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS tercih kılavuzu henüz MEB tarafından yayınlanmadı. Peki, Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları nasıl? İşte il il puanlar...

    takvim.com.tr
    Adana, Bursa, Antalya LGS LİSE 2023 PUANLARI!

    LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS tercih kılavuzu henüz MEB tarafından yayınlanmadı. Peki, Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları nasıl? İşte il il puanlar...

    LGS TABAN PUANLARI 2023

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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    YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
    Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

    4 Haziran 2023 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, liselere geçiş kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacağını ifade etti.

    Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.



        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak. Tercihler ise 3-19 tarihleri arasında yapılacak.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

        Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

        Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
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        Haberler Haberler Adana, Bursa, Antalya LGS LİSE 2023 PUANLARI! Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları nasıl?
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