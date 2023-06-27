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    • 27.06.2023 11:40
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    • 27.06.2023 12:08
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    Son dakika: Rusya'dan Wagner kararı: Tüm suçlamalar düşürülecek, silahlarını orduya teslim edecekler

    Son dakika haberi... Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı. Öte yandan Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı. Ancak Wagner liderinin isyandan beri görünmemesi "Yevgeny Prigozhin nerede" sorusunun sorulmasına yol açtı.

    takvim.com.tr
    Rusya Wagner kararını verdi

    Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği açıklandı. Yaşanan krizin ardından çözüm için gerekli adımlar atıldı.

    SUÇLAMALAR DÜŞECECK
    Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

    Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası "kan dökülmemesi için" üslerine döndüğünü söyledi.

    Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Wagner'in akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

        Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı.

        Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.

        Savunma bakanlığı internet üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
        Ağır askeri teçhizatın özel askeri şirket Wagner'den Rus silahlı kuvvetlerine ait birliklere devri için hazırlıklar sürüyor.

            PUTİN İKİ SEÇENEK SUNMUŞTU
            Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" ifadelerini kullandı.

            Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durmuştu.

            Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı. Ancak Wagner liderinin isyandan beri görünmemesi "Yevgeny Prigozhin nerede" sorusunun sorulmasına yol açtı.

                Uçuş takip sitesi Flight Radar'dan elde edilen veriler sonrası Prigojin'in Belarus'a ulaştığı öne sürüldü.

                Flight Radar verileri jetin Belarus'un başkenti Minsk'e vardığını gösteriyor.

                Söz konusu verilere göre, RA-02795 numaralı Embraer Legacy 600 iş jeti yerel saatle 7.40'ta Minsk'e ulaştı.

                    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
                    Öte yandan Rus Kommersant gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, silahlı isyan düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunuyor.

                    Prigozhin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

                    Kamplara dönmeleri ve Prigozhin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.
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                        Haberler Haberler Son dakika: Rusya'dan Wagner kararı: Tüm suçlamalar düşürülecek, silahlarını orduya teslim edecekler
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