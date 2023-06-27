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    • 27.06.2023 06:01
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    • 27.06.2023 06:56
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    BUGÜN RESMİ TATİL Mİ 2023? 27 Haziran Arefe günü idari izin sayılıyor mu, özel sektöre de tatil mi? Bugün nereler açık, nereler kapalı?

    Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte bazı kurumların çalışma saatleri merak edildi. Kurban Bayramı 27 Haziran'da arefe günü ile başlıyor. Kamuda çalışanları için tatil 9 günken, farklı sektörde olanlar "Bugün resmi tatil mi" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Haziran idari izin sayılıyor mu, özel sektöre de tatil mi? Bugün nereler açık, nereler kapalı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

    Bu sene alınan kararla 4 günlük bayramın tatili hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Peki, BUGÜN RESMİ TATİL Mİ 2023? 27 Haziran idari izin sayılıyor mu, özel sektöre de tatil mi? Bugün nereler açık, nereler kapalı? İşte detaylar...

    BUGÜN (26 HAZİRAN) RESMİ TATİL Mİ, KİMLER İDARİ İZİNLİ?

    2023 Kurban Bayramı dolayısıyla tatil süresi 9 güne tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına aldıklarını belirtmişti.

    Buna göre, 26 Haziran ve arefe günü olarak 27 Nisan da kamu kurum va kuruluşlarınca çalışanlar için tatil.

        Özel sektörde söz konusu idari izin geçerli değildir. 9 günlük tatil süreleri özel sektörde değişebilir.

        9 günlük bayram tatilinde hastaneler, aile sağlığı merkezleri, noterler kapalı olacak.

        Borsa ise 26 Haziran'da açık, 27 Haziran'da ise yarım gün olacak.
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        Haberler Haberler BUGÜN RESMİ TATİL Mİ 2023? 27 Haziran Arefe günü idari izin sayılıyor mu, özel sektöre de tatil mi? Bugün nereler açık, nereler kapalı?
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