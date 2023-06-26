Bugün eczaneler açık mı? 26,27 Haziran 2023 bayramda ECZANE ve HASTANELER açık olacak mı?

Bugün eczaneler açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle sağlık kuruluşlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı? İşte bayramda kapalı olacak yerler listesi...