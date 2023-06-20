Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru ve onay sürelerinde değişikliğe gidildi. Peki, Bursluluk sınavında 2. dönem konuları çıkacak mı 2023? MEB İOKBS Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak? İşte detaylar...
BURSLULUK SINAVINDA 1. DÖNEM KONULARI MI ÇIKACAK?
Bakan Özer bursluluk sınavında sadece birinci dönem konularının olacağını açıkladı;
"Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var. Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."
İOKBS BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs itibariyle başlarken son başvuru tarihi 16 Haziran tolarak açıklandı.
İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
İOKBS BURSU NE KADAR?
Son yapılan zamla birlikte İOKBS burs tutarı 663 TL olmuştu. 2023 yılında İOKBS parası için henüz zam açıklaması bulunmuyor.