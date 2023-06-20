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    • Haberler
    • 20.06.2023 16:42
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    • 20.06.2023 16:42
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    Bursluluk sınavında 2. dönem konuları çıkacak mı 2023? MEB İOKBS Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?

    Milli Eğitim Bakanlığınca 3 Eylül'de gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran'a uzatıldı. Öğrenciler tarafından sınav konuları hakkında araştırmalar başladı. Peki, Bursluluk sınavında 2. dönem konuları çıkacak mı 2023? MEB İOKBS Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınavında 2. dönem konuları çıkacak mı 2023?

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru ve onay sürelerinde değişikliğe gidildi. Peki, Bursluluk sınavında 2. dönem konuları çıkacak mı 2023? MEB İOKBS Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak? İşte detaylar...

    BURSLULUK SINAVINDA 1. DÖNEM KONULARI MI ÇIKACAK?

    Bakan Özer bursluluk sınavında sadece birinci dönem konularının olacağını açıkladı;

    "Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var. Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."

    İOKBS BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs itibariyle başlarken son başvuru tarihi 16 Haziran tolarak açıklandı.

    İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

    İOKBS BURSU NE KADAR?

    Son yapılan zamla birlikte İOKBS burs tutarı 663 TL olmuştu. 2023 yılında İOKBS parası için henüz zam açıklaması bulunmuyor.


        ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKAN MAHMUT ÖZER: KONTEJANI ARTIRDIK!

        "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık.

        Bursluluk sınavı konuları 2023 MEB || İOKBS Bursluluk sınavında hangi konular var, 2. Dönem konuları çıkacak mı, yok mu?
        Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."
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        Haberler Haberler Bursluluk sınavında 2. dönem konuları çıkacak mı 2023? MEB İOKBS Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?
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