Bursluluk sınavında 2. dönem konuları çıkacak mı 2023? MEB İOKBS Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?



ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKAN MAHMUT ÖZER: KONTEJANI ARTIRDIK!

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık.

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Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."