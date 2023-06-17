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    • 17.06.2023 11:11
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    Son dakika: Ankara'da MKE Fabrikasında patlama: 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

    Son dakika haberi... Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltınan alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

    takvim.com.tr
    MKE Fabrikasında patlama: 3 şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Haberler Son dakika: Ankara'da MKE Fabrikasında patlama: 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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