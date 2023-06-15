Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alacak.
LGS SONUÇLARI 26 HAZİRAN'DA
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sona erecek eğitim yılı 12 Eylül 2022'de başladı. 2019 yılında başlayan ara tatil uygulaması bu yıl da sürerken, birinci dönemin ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan 2023'te yapıldı.
6 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin ardından yarın yaz tatiline kavuşacak olan öğrenciler, yaz boyu çeşitli etkinlikler yapacak. 5 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınava giren öğrenciler ise sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.
YKS'YE GİRECEKLER
Okulların kapanmasının ardından 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek.
Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların gireceği YKS'de birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.