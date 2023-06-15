Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alacak.

LGS SONUÇLARI 26 HAZİRAN'DA

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sona erecek eğitim yılı 12 Eylül 2022'de başladı. 2019 yılında başlayan ara tatil uygulaması bu yıl da sürerken, birinci dönemin ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan 2023'te yapıldı.