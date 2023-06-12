Rezalet görüntüler: İsrailli aşırı sağcı yetkili Chanamel Dorfman, 5 Filistinlinin öldürüldüğü yerde tuvaletini yaptı!

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yazılan yorumlarda, "İnsanlığa saygısızlık", "İğrenç bir hareket", "Sam Amca'nın, dünyadaki en saf demokrasiye sahip, Orta Doğu'daki tek müttefiki (İsrail). İşte bir örnek.", "İsrail ırkçı bir suç devletidir." gibi ifadelere yer verildi.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Özel Kalem Müdürü Dorfman'ın giriştiği skandal, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında organize suç kaynaklı cinayetlerin arttığı ve bu soruna karşı İsrail hükümetini ihmalkarlıkla suçlayan eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Organize suç kaynaklı cinayetler, "48 Arapları" olarak adlandırılan İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yılbaşından bu yana 101 kişinin hayatına mal oldu.