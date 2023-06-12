Rezalet görüntüler: İsrailli aşırı sağcı yetkili Chanamel Dorfman, 5 Filistinlinin öldürüldüğü yerde tuvaletini yaptı!

İsrailli aşırı sağcı bir bakanlık yetkilisinin, 5 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının olay yerini ziyaretinde, küçük tuvaletini yapması tepki çekti.
SKANDAL HAREKET!
Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yönettiği İsrail'de, Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla adından sıkça söz ettiren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Özel Kalem Müdürü Chanamel Dorfman'ın skandal hareketi gündeme oturdu.
O anlara ilişkin görüntüler, olay yerindeki bir kişi tarafından kayda alındı.
Görüntülerde, Dorfman'ın, Filistinli 5 kişinin öldürüldüğü yerin yakınında bir açık alanda, ulu orta küçük tuvaletini yaptığı görülüyor.