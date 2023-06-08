OnlyFans neden yasaklandı? OnlyFans nedir, kapatıldı mı? OnlyFans'a erişim engeli şoku!

OnlyFans için CİMER şikayet kampanyası başlatıldı. Twitter'daki birçok kullanıcı, yetişkin içerik platformunun kapatılması için başvuruda bulundu. Peki, OnlyFans kapatıldı mı? OnlyFans uygulaması nedir, ne için kullanılır? İşte detaylar...