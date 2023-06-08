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    • Haberler
    • 08.06.2023 09:54
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    • 08.06.2023 09:54
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    OnlyFans neden yasaklandı? OnlyFans nedir, kapatıldı mı? OnlyFans'a erişim engeli şoku!

    OnlyFans'ın kapatılıp kapatılmadığı sorusu, son dönemde en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Sosyal medyada başlatılan bir kampanya sonrasında, uygulamanın kapatılması için vatandaşlar CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurularını artırdı. OnlyFans, özellikle yetişkin içeriklerin paylaşıldığı bir platform olarak bilinmektedir. Son zamanlarda bazı çevrelerden uygulamanın kapatılması talepleri yükseldi. Bu taleplerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, CİMER'e başvurarak OnlyFans'ın kapatılmasını talep etti.

    takvim.com.tr
    OnlyFans nedir, kapatıldı mı?

    OnlyFans için CİMER şikayet kampanyası başlatıldı. Twitter'daki birçok kullanıcı, yetişkin içerik platformunun kapatılması için başvuruda bulundu. Peki, OnlyFans kapatıldı mı? OnlyFans uygulaması nedir, ne için kullanılır? İşte detaylar...

    "ONLYFANS KAPATILSIN" KAMPANYASI

    +18 içeriklere yer vermesiyle bilinen OnlyFans'ın Türkiye'de engellenmesi için kampanya başlatıldı. Bazı kullanıcıların aile üyelerini platformda paylaştığının iddia edilmesinin ardından konu sosyal medyada gündem oldu.

    OnlyFans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) platformuna şikayet edilmeye başlandı.

    ONLYFANS KAPATILDI MI?

    Yapılan şikayetler sonucunda Türkiye, erotik içerikli bu siteye erişim engeli getirdi.

    ONLYFANS NEDİR?

    Onlyfans'ta insanlar aylık üyelik satın alarak fotoğraf, video, canlı yayın gibi çeşitli içerikleri görüntülüyor. İçerik esas olarak YouTuber'lar, fitness eğitmenleri, modeller, içerik üreticiler ve tanınmış kişilerin mesleklerinden para kazanmak için oluşturuluyor.

        ONLYFANS NE AMAÇLA KULLANILIR?

        OnlyFans, kullanıcıların dijital içeriklerini ücretli olarak paylaşabileceği abonelik tabanlı bir platformdur. İçerik oluşturucuları, kullanıcılarına yalnızca abone olduklarında erişebilecekleri özel içerikler sunarlar.

        ONLYFANS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Abonelik ücretleri 4.99 dolardan başlayarak 49.99 dolara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla Onlyfans'tan ne kadar kazanacağınızı içerik kaliteniz ve abone sayınız belirleyecektir.
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        Haberler Haberler OnlyFans neden yasaklandı? OnlyFans nedir, kapatıldı mı? OnlyFans'a erişim engeli şoku!
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