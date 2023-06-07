CHP'li Zeydan Karalar'dan eşi görülmemiş hazımsızlık: Köprüyü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı diye güzergahı değiştirdi

Ancak Başkan Karalar, bu kez de, "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.