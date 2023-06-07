CHP'li Zeydan Karalar'dan eşi görülmemiş hazımsızlık: Köprüyü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı diye güzergahı değiştirdi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmette açtığı ve Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden otobüsleri geçirtmeyerek Adanalılara adeta işkence yapıyor.
"YAZIKLAR OLSUN!"
Otobüs şoförleri yeni açılan köprüyü kullanmayıp otobana girerek, yolu yaklaşık 5 kilometre uzatması vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, "Köprünün yanından geçiyoruz. Köprüyü kullansak 2 dakika sonra kent merkezine ulaşacağız.
Ama otobüsler daha uzakta bulunan otobana giriyor ve aynı noktaya 15 dakika sonra ulaşıyoruz. Zeydan Karalar bu köprüyü kendisi yapmadığı için otobüsleri buradan geçirtmiyor.
Şoförlere 'Niye köprüyü kullanmıyorsunuz' diye sorduğumuzda "Kullanmayacağımıza dair talimat var' diyorlar. Zeydan Karalar Adanalılara işkence yapıyor. Yazıklar olsun" dediler.