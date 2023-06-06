Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Musa Avsever kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER GENELKURMAY BAŞKANI OLARAK ATANDI I VİDEO İZLE
GENELKURMAY BAŞKANI OLDU
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Avsever yeni atama yapılana kadar görevi sürdürecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
MUSA AVSEVER KİMDİR?
1957 yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, Muhabere Subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun olan Orgeneral Avsever, Muhabere Subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okul Komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.