İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

1'İ BİNBAŞI 4'Ü ASTSUBAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 31. aşaması) çerçevesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 1'i Hava Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 2'si Kara Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 3'ü muvazzaf 5 asker şahıs, 17'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'i aktif görevde polis memuru olmak üzere toplam 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Binbaşı, 4'ünün ise Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.