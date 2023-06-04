Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Mahinur Özdemir Göktaş hayatı hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Mahinur Özdemir Göktaş kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!