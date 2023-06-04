Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli?

Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy ile evli ve iki çocuk babasıdır.