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    • 04.06.2023 07:30
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    • 04.06.2023 07:30
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli?

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Yeni dönemde görev yapacak bakanların hayatları ve yaptıkları görevler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!.

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

    1968 yılında İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

    1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atıldı. 1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu.

    2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

        Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti.

        Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy ile evli ve iki çocuk babasıdır.
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        Haberler Haberler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli?
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