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    • Haberler
    • 01.06.2023 16:35
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    • 01.06.2023 16:35
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    Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları SON DURUM! 2023 PGM, CTGM, İDB Adalet Bakanlığı sözlü sınava katılacak adayların listesi!

    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 yılında Bakanlık tarafından 22 bin 43 kişinin istihdam edileceği duyurulmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler başvuru sonuçlarına ve sözlü sınava katılacak adayların listesine çevrildi. Peki sözlü sınav ne zaman? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte PGM, CTGM, İDB Adalet Bakanlığı sözlü sınava katılacak adayların listesi!

    Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları SON DURUM!

    Adalet bakanlığı personel alımı başvuruları alındı adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023, ne zaman açıklanacak? PGM, CTGM, İDB Adalet Bakanlığı sözlü sınava katılacak adayların listesi ne zaman yayımlanacak?

    ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

    Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

    PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

        İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

        Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
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        Haberler Haberler Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları SON DURUM! 2023 PGM, CTGM, İDB Adalet Bakanlığı sözlü sınava katılacak adayların listesi!
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