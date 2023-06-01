Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları SON DURUM! 2023 PGM, CTGM, İDB Adalet Bakanlığı sözlü sınava katılacak adayların listesi!

Adalet bakanlığı personel alımı başvuruları alındı adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023, ne zaman açıklanacak? PGM, CTGM, İDB Adalet Bakanlığı sözlü sınava katılacak adayların listesi ne zaman yayımlanacak?
ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.
PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN