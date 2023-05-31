Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi şirketler temettü ödeyecek sorusu yer aldı. Mayıs ayı için peş peşe duyurular gelmeye başladı. Peki, hangi şirketler temettü ödeyecek? Temettü ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
7.83 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ!
PÖİP'te İşlem Gören Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) firması 16.05.2023 tarihinde net %783,80 oranında ve 7,83 TL tutarında Kar Payı Dağıtımı İşlemlerine Başlıyor.
MAYIS AYI TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2023
GENIL 15 Mayıs %2.53 1.0000₺
KSTUR 16 Mayıs %2.78 7.8380₺
SUMAS 17 Mayıs %2.59 2.0250₺
CCOLA 22 Mayıs %0.94 2.6537₺
PCILT 22 Mayıs %4.77 0.8180₺