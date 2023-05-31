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    • Haberler
    • 31.05.2023 10:31
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    • 31.05.2023 10:31
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    POMEM 10.600 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM (pa.edu.tr) ÖN BAŞVURU SONUÇLARI! Nereden bakılır?

    POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sonuçlarına ilişkin aramalar, son günlerde hız kazandı. 1-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 30. Dönem POMEM 10.600 polis alımı başvurularının sonuçları merak ediliyor. 30. Dönem POMEM 10.600 polis alımı başvuru sonuçları hakkında heyecan ve beklenti büyük bir çevrede yaşanıyor. İlgili adaylar, başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması için sabırsızlıkla bekliyordu. Sonuçlar açıklandı.

    takvim.com.tr
    Binlerce polis bekliyordu! Sonuçlar açıklandı

    30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları hakkına aramalar hız kazandı. Adaylar başvurularını 1-19 Mayıs tarihleri arasında yaptı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın 30. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 259'u Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 33.586 erkek ve 27.669 kadın ile ön lisans mezunu 38.790 erkek ve 21.075 kadın, toplam 121.120 aday başvuruda bulunmuştur.

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

    Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.''
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        Haberler Haberler POMEM 10.600 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı! 30. Dönem POMEM (pa.edu.tr) ÖN BAŞVURU SONUÇLARI! Nereden bakılır?
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