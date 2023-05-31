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    • 31.05.2023 10:31
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    • 31.05.2023 10:31
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    Sınavdan kaç puan alanlar başarılı sayılacak? DSİ 819 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    DSİ personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru işlemlerinin ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? DSİ 819 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavdan kaç puan alanlar başarılı sayılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    DSİ personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru işlemlerinin ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? DSİ 819 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavdan kaç puan alanlar başarılı sayılacak? İşte detaylar...

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin 16 Mayıs'ta sona ermesi ardından gözler kura tarihine çevrildi.

    KURA TARİHİ

    Kura çekimi, açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 1 Haziran'da yapılacak.

    Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

        SINAVDAN KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

        Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

        SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

        İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

        Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

        İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecek.

        Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak.

        Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.
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        Haberler Haberler Sınavdan kaç puan alanlar başarılı sayılacak? DSİ 819 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
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