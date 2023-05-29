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    • 29.05.2023 08:01
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    • 29.05.2023 08:01
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    Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldığı kesinleşti. Gözler bu kez 28 Mayıs 2023 Pazar gününe çevrildi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı soruları seçim gününün yaklaşmasıyla birlikte araştırılır oldu. İşte Uşak başta olmak üzere il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...

    UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Uşak seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    UŞAK 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

    Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

    Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

    "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

        SEÇİM SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

        31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

        1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
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        Haberler Haberler Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
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