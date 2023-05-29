Uşak 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı soruları seçim gününün yaklaşmasıyla birlikte araştırılır oldu. İşte Uşak başta olmak üzere il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...
UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023
Uşak seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
UŞAK 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.