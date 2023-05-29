Karaman Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.

İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak.