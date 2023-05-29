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    • 29.05.2023 08:01
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    Karaman Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Karaman seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Karaman seçim sonuçları…

    takvim.com.tr
    Karaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    Karaman seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Karaman seçim sonuçları…

    KARAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KİM NE KADAR OY ALDI?

    Karaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ikinci tur sonrası haberimizde yer alacak. En sıcak gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.

    İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak.
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    Haberler Haberler Karaman Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
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