2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları listesi, oy oranları, grafiği! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları!

Seçim günü, Türkiye genelinde sandıklar saat 08:00'de açılacak ve vatandaşlar oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Ardından, saat 17:00'de sandıklar kapanacak ve oy sayımı başlayacak. Seçim sonuçları, oy sayımının tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir aday olarak yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın oy oranları, seçim sonuçlarına göre belirlenecek. Takvim.com.tr olarak, seçim sonuçlarını anlık olarak güncelleyerek sizlere sunacağız. Başkan Erdoğan'ın oy oranları hakkında en güncel ve detaylı bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz...
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.