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    • Haberler
    • 28.05.2023 07:31
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    • 28.05.2023 07:31
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    SEÇİM YAYIN YASAĞI KALKTI MI? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK seçim yayın yasağı bitiş saati!

    Seçim yasağı kalktı mı, yayın yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Buna göre 28 Mayıs'ta milyonlar 2. kez sandığa gidecek. Oy verme işlemleri saat 17:00 itibarıyla sona erecek. YSK, seçim günü yasaklarını paylaştı. İşte 28 Mayıs YSK seçim yayın yasağı bitiş saati!

    SEÇİM YAYIN YASAĞI KALKTI MI?

    Türkiye, 28 Mayıs'ta seçimini yapacak. Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri saat 17:00 itibarıyla bitecek. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim yasağının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerinde seçim günü yasaklarını paylaştı. Peki, Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? İşte yanıtı...

    SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

    2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

    28 MAYIS YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

    27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

        Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

        SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

        Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

        Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.
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        Haberler Haberler SEÇİM YAYIN YASAĞI KALKTI MI? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK seçim yayın yasağı bitiş saati!
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