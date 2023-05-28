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    • Haberler
    • 28.05.2023 11:48
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    • 28.05.2023 11:48
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    Rapçi Alizade kimdir, kaç yaşında, nereli? ASYA ALİZADE TUTUKLANDI MI, NEDEN? Gözaltına mı alındı, ülkesine geri mi gönderilecek?

    Son dakika... Türkiye'de rap müzikle uğraşan Asya Alizade hakkında soruşturma başlatıldı. Peki son durum ne? Asya Alizade tutuklandı mı, neden? Rapçi Alizade kimdir, kaç yaşında, nereli? Gözaltına mı alındı, ülkesine geri mi gönderilecek?

    ASYA ALİZADE TUTUKLANDI MI, NEDEN?

    Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki Asya Alizade tutuklandı mı, neden? Rapçi Alizade kimdir, kaç yaşında, nereli? Gözaltına mı alındı, ülkesine geri mi gönderilecek?

    ASYA ALİZADE TUTUKLANDI MI, GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

    Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı.

    Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

        ALİZADE KİMDİR?

        Asya Alizade, Azerbaycan asıllı bir Rus şarkıcıdır. Anormal ve Kalbin Bana Kaldı adlı şarkıları ile tanınır.

        Berkcan Güven ile birlikte gerçekleştirdiği konser sonrasında şarkıları popüler hale gelmiştir. 2000 yılında dünyaya geldi ve bugün 22 yaşındadır. İnstagram hesabı "asyaalizaude" adıyla aktif ve 143 bin takipçisi bulunmaktadır.
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        Haberler Haberler Rapçi Alizade kimdir, kaç yaşında, nereli? ASYA ALİZADE TUTUKLANDI MI, NEDEN? Gözaltına mı alındı, ülkesine geri mi gönderilecek?
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