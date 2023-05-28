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    • Haberler
    • 28.05.2023 13:43
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    • 28.05.2023 13:43
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    Alkol yasağı saat kaçta bitiyor 2023? 28 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Seçim günü alkol yasak mı?

    28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için yasaklar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Seçim günü alkol yasak mı? 28 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla alakalı resmi açıklamalar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Alkol yasağı saat kaçta bitiyor 2023?

    28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için yasaklar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Seçim günü alkol yasak mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    ALKOL SATIŞI YASAK MI?

    YSK'nın açıklamasına göre; 298 sayılı Kanun'un 79'uncu maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır.

    Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

        EĞLENCELİ YERLERİ AÇIK MI?

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

        Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek
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