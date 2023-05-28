Alkol yasağı saat kaçta bitiyor 2023? 28 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Seçim günü alkol yasak mı?

ALKOL SATIŞI YASAK MI?

YSK'nın açıklamasına göre; 298 sayılı Kanun'un 79'uncu maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır.