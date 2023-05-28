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    • Haberler
    • 28.05.2023 09:32
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    • 28.05.2023 09:32
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    ÖSYM KPSS Lisans, ÖABT sınav başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS A GRUBU BAŞVURU EKRANI! Sınav günü, ücreti, sonuç tarihi...

    KPSS başvuru tarihi için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına katılmak isteyen adaylar başvuru ile ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, ÖSYM KPSS Lisans, ÖABT sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 KPSS A GRUBU BAŞVURU EKRANI!

    KPSS başvuru tarihi için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına katılmak isteyen adaylar başvuru ile ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, ÖSYM KPSS Lisans, ÖABT sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri de netleşti. Takvime göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran tarihlerinde yapılabilecek. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

    KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KPSS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumları belirleyen adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav başvurusunda bulunacak. Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

    KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

        2023 KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber sınav ücretleri de netlik kazanacak. Geçtiğimiz yılın sınav ücretleri ise şu şekildeydi;

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

        ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

        2023 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

        Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

        A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

        Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

        2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler ÖSYM KPSS Lisans, ÖABT sınav başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS A GRUBU BAŞVURU EKRANI! Sınav günü, ücreti, sonuç tarihi...
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